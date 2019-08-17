Мотоциклистам и владельцам японских машин разрешили использовать более компактные регистрационные знаки

Как пишет «Коммерсант», речь идет о номерах по так и не начавшему действовать ГОСТу 2018 года. По словам представителя МВД Ирины Волк, уменьшенные госзнаки не запрещены, однако их можно использовать только на транспортных средствах, у которых нестандартные места для их размещения. Уточняется, что в ГИБДД такие номера не выдают, но их можно заказать самому у частных фирм. Это обойдется примерно 1,5-2 тысячи рублей.