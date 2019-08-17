В Москве сегодня пройдет несколько протестных акций

КПРФ проведет митинг «За честные выборы» на проспекте Сахарова. Мэрия его согласовала. Предполагаемое число участников — до 5 тысяч. Начало в полдень. С 14 часов на Бульварном кольце ожидается серия одиночных пикетов в поддержку незарегистрированных оппозиционных кандидатов в Мосгордуму. Мероприятие анонсировали муниципальные депутаты Елена Русакова, Андрей Морев, Елена Филина и Илья Азар. Они подавали заявки на массовые пикеты у памятников на бульварах столицы, но получили отказ. Поэтому решили провести одиночные пикеты, которые не требуют согласования.