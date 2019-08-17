Голливудский актер и режиссер Питер Фонда скончался в США в возрасте 79 лет

Он умер в пятницу в своем доме в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стала дыхательная недостаточность, которая возникла из-за рака легких. Об этом сообщает NBC со ссылкой на заявление его семьи.

Питер Фонда — представитель известной в Голливуде семьи. Он — сын актера Генри Фонды, младший брат актрисы Джейн Фонда и отец актрисы Бриджит Фонда.

Питер Фонда сыграл более чем в ста фильмах, три срежиссировал и написал сценарии для двух картин. Наибольшую известность он получил после роли в фильме «Беспечный ездок». Питер Фонда — двукратный лауреат премии «Золотой глобус», дважды номинировался на «Оскар».