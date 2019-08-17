Детский омбудсмен Анна Кузнецова добивается упрощения порядка получения незарегистрированных в России лекарств

Уполномоченный по делам ребенка при президенте Анна Кузнецова продолжает добиваться упрощения порядка получения незарегистрированных в России лекарств. Об этом сообщает ее пресс-служба. Заявление появилось после того, как в Москве задержали мать ребенка, больного эпилепсией, когда она получала на почте лекарство, заказанной из-за границы. Кузнецова заметила, что аппарат детского омбудсмена неоднократно обращался по этому вопросу в Минздрав.