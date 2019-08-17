В парке Горького сегодня состоится концерт, посвященный его 91-летию

Полный список выступающих появился лишь за день до мероприятия на сайте парка. В нем Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Елка, Стас Пьеха, Лолита, T-Killah и другие. Концерт начнется в 13 часов и продлится до позднего вечера. Вести его будут Светлана Зейналова и Тимур Соловьев. В анонсе не назывались исполнители, только говорилось, что это будут «ведущие звезды российской сцены». Сегодня же в центре Москвы запланированы очередные акции за свободные выборы. Парк Горького уже трижды за последнее время проводил развлекательные мероприятия во время протестов. В частности, 27 июля там состоялся фестиваль бургеров, 3 августа — «Шашлык Live». 10 августа в парке проходил музыкально-гастрономический фестиваль Meat@Beat.