Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников купил семикомнатный пентхаус в Москве до избрания депутатом

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников купил семикомнатный пентхаус в Москве площадью почти 270 квадратных метров до избрания депутатом. Об этом рассказали Интерфаксу в пресс-службе столичного заксобрания. Там сослались на выписку из Единого реестра недвижимости, согласно которой Шапошников купил пентхаус в 2010 году. Тогда он не занимал руководящих должностей на госслужбе и приобрел его в ипотеку. В Мосгордуму он избрался в 2014-м. В четверг Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выпустил расследование об элитной недвижимости Шапошникова. Сотрудники фонда оценили квартиру в 95 миллионов рублей. Согласно документам, в прошлом году чиновник заработал более 24 миллионов.