Центр паллиативной помощи Москвы формирует списки семей, нуждающихся в незарегистрированных в России лекарствах

Центр паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы формирует списки семей, нуждающихся в незарегистрированных в России лекарствах. Об этом написала в Фейсбуке руководитель центра и основатель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер. Она также рассказала об идее проведения консилиумов для того, чтобы «получить заключение по всем пациентам о том, что они нуждаются в этих препаратах», и «убрать риски уголовного преследования». Федермессер разместила у себя на странице открытое письмо от 82 матерей больных детей, которые просят власти разрешить ситуацию с применением незарегистрированных в России противоэпилептических препаратов. По ее словам, обращение перенаправлено в Минздрав за компетентным ответом.