Судмедэкспертиза подтвердила самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейна

Он повесился в тюрьме, сообщает Associated Press. 66-летнего Эпштейна нашли мертвым в камере 10 августа. Он находился под арестом с начала июля по обвинению в торговле людьми с целью сексуального рабства и подкупе потенциальных свидетелей. Следствие считает, что в начале 2000-х миллиардер приглашал к себе девушек, самым молодым из которых было 14 лет, и платил им за секс-услуги. Эпштейн не признавал вину. По его словам, девушки вступали с ним в связь добровольно, он думал, что они совершеннолетние.