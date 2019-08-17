«Яндекс» может закрыть сервис «Яндекс.Новости» в случае введения дополнительного регулирования новостных агрегаторов

Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник. В пресс-службе «Яндекса» отказались комментировать эту информацию, отметив, что компания считает нынешнее законодательство достаточным для регулирования новостных агрегаторов. ««Яндекс.Новости» — это канал доставки пользователям новостей других СМИ. Если от канала доставки требуют функции проверки, редактирования и опровержения контента — он перестает быть каналом доставки», — заявили в «Яндексе».

Депутаты Госдумы обвинили «Яндекс.Новости» в тиражировании фейковой информации из-за новости про запрет старых автомобилей. Она осталась в топе агрегатора после того, как в парламенте ее фактически опровергли.