Росгидромет объяснил скачок уровня гамма-излучения в Архангельской области прохождением радиактивного облака

Росгидромет объяснил скачок уровня гамма-излучения в Архангельской области после взрыва ракеты прохождением облака радиоактивных инертных газов. Там отметили, что метеорологическая обстановка способствовала его быстрому рассеянию. Ранее Росгидромет сообщил, что 8 августа в Северодвинске было зафиксировало превышение мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз по сравнению с фоновыми значениями. Затем радиационный фон в городе нормализовался.

По версии «Росатома», на полигоне в Белом море взорвалась ракета, в двигателе которой использовался радиоактивный изотопный источник питания. Погибли пятеро сотрудников компании. В Минобороны сообщали о двоих погибших, при этом общее число жертв пока не называли.

Президент США Дональд Трамп полагает, что в Белом море взорвалась новейшая российская крылатая ракета с ядерной энергетической установкой «Буревестник».