К организаторам акции 27 июля в Москве подали иски на 13 миллионов рублей

«Мосгортранс» просит взыскать 1,2 миллиона рублей из-за отмены рейсов или изменения маршрутов. «Автомобильные дороги» требуют 11,5 миллиона в качестве компенсации за обеспечение общественного порядка. Компания «Анкор» добивается возмещения убытка в 550 тысяч рублей за закрытое в день протестов заведение на Тверской. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Мосгорсуде. Ответчиками выступают незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Илья Яшин, Иван Жданов, Любовь Соболь, Юлия Галямина, Владимир Милов и Александр Соловьев, а также Алексей Навальный, сотрудник ФБК Георгий Албуров и координатор московского штаба Навального Олег Степанов.