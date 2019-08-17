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00:00, 17 августа 2019

В Судане сегодня начнется судебный процесс над экс-президентом страны Омаром аль-Баширом

Ему предъявлен целый ряд обвинений, включая причастность к коррупции.

Суд над 75-летним Омаром аль-Баширом пройдет в столице Судана Хартуме. Список обвинений, предъявленных политику, довольно обширен и включает в себя отмывание денег, совершение незаконных сделок с иностранной валютой, финансирование терроризма, а также причастность к гибели активистов в ходе акций протеста. Экс-президент руководил страной на протяжении почти 30 лет и был отстранен от власти в апреле этого года в результате государственного переворота.

Суд над аль-Баширом будет проходить на фоне продолжающейся нестабильности в Судане. После его свержения власть перешла под контроль военных, однако оппозиция потребовала прекратить узурпировать власть. После уличных столкновений с многочисленными жертвами Военный совет согласился создать с оппозицией совместный орган власти на переходный период. Несмотря на это, стороны продолжают обвинять друг друга в провокациях.

Предполагается, что переходный период в Судане продлится больше трех лет.



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