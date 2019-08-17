Коллеги журналиста Ивана Голунова объявили сбор денег на выплату штрафов за участие в акции в его поддержку

Коллеги журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова объявили сбор денег на выплату штрафов за участие в акции в его поддержку.

Инициаторы акции журналисты и организаторы мирного марша в поддержку Ивана Голунова Елизавета Нестерова и Илья Азар. Многочасовое шествие, которое прошло 12 июня от Чистых прудов до улицы Петровка, было жёстко разогнано сотрудниками Росгвардии и полицией. Тогда задержали больше пятисот человек, включая журналистов. Им не помогли ни пресс-карты, ни бланки с подтверждением, что они находятся на акции по заданию редакции. Почти всех задержанных суды оштрафовали. Общая сумма доходит до 2 с половиной миллионов рублей. Административные дела некоторых участников акции суды ещё не рассмотрели. Именно для всех тех, кто оказался в автозаках, организаторы акции в поддержку Голунова предлагают собрать деньги. «Люди всем миром были за нашего коллегу. Теперь надо быть за всех этих людей», — написала в своём телеграм-канале Елизавета Нестерова. Желающие могут отправить пожертвование на сайте проекта «Подельник», а те, кому выписали штраф за акцию 12 июня, оставить заявку на помощь с его оплатой.

Ивана Голунова обвиняли в попытке сбыта наркотиков. После массового возмущения, круглосуточных одиночных пикетов возле столичного ГУВД и марша в защиту журналиста дело было прекращено, ряд высокопоставленных столичных полицейских лишились должностей.