Лидеры протестов в Гонконге пожаловались на угрозы в соцсетях

По словам одного из студентов местного университета, которые приводит ТАСС, — от него потребовали «покончить с хаосом в Гонконге», пригрозив иначе расправой со всей его семьей. Об аналогичных сообщениях рассказали еще двое студенческих лидеров, которые утверждают, что их всячески пытались запугать.

Массовые протесты вспыхнули в специальном административном районе Китая более двух месяцев назад. Под давлением демонстрантов глава Гонконга Кэрри Лам сняла законопроект об экстрадиции, спровоцировавший беспорядки, однако волнения не прекратились.