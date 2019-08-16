Пилоты лайнера «Уральских авиалиний», накануне посадившие его на кукурузное поле, получили звание Героев России

Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Экипаж в экстренной ситуации действовал в соответствии с инструкциями – сказал журналистам первый пилот Дамир Юсупов.

Остальные члены экипажа награждены орденами Мужества. ЧП произошло при взлете из подмосковного аэропорта Жуковский. В двигатель лайнера попала стая птиц, отчего тот загорелся. Экипаж посадил самолет в поле в нескольких километрах от воздушной гавани. Все 240 человек на борту остались живы.