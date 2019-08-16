Парк Горького за день до концерта, посвященного его дню рождении, анонсировал выступающих артистов

В их числе Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Стас Пьеха, Елка, Лолита, T-Killah и другие. Полный список опубликован на сайте парка.

Завтра в это же время в столице пройдет митинг за честные выборы. Это уже четвертый случай за последнее время, когда Парк Горького проводит мероприятия в дни протестов. По словам артистов, они узнавали о планах организаторов в последний момент. Как утверждают власти, на фестивали бургеров и шашлыков 27 июля и 3 августа соответственно пришло около 600 и 300 тысяч человек.