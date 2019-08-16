В пятигорскую НКО пришли с обысками из-за московских акций протеста

Речь идет об офисе «Миротворческой миссии имени генерала Лебедева». Об интересе силовиков рассказал руководитель организации, член СПЧ Александр Мукомолов. По его словам, сотрудники полиции пытались выявить «неустановленную группу лиц, координирующую деятельность автономных некоммерческих организаций, находящихся на территории Северо-Кавказского федрального округа». Ранее сегодня обыски на таком же основании прошли в офисе правозащитной организации «Правовая инициатива» в Назрани.