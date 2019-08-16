Правительство обсуждает возможность разрешить самозанятым работать таксистами

Сейчас они обязаны наниматься в штат к индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам. Как отметил министр финансов Антон Силуанов, проблема в том, что эта деятельность связана с безопасностью пассажиров. Сейчас происходит много аварий с участием водителей, которые работают с утра до вечера, не имея никаких ограничений по времени. Слова первого вице-премьера приводит ТАСС. Силуанов предложил проработать эту тему с Министерством транспорта.