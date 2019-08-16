ФСБ попросила свидетеля по делу «Нового величия» не раскрывать деталей денежных переводов

Как пишет сайт «МБХ медиа», фигурант дела по фамилии Куницына является арендатором, сдававшем помещение обвиняемым в экстремизме. Она рассказала в суде, что один из тех, кто договаривался с ней – некий Руслан Д. – при встрече представился журналистом. Ранее адвокаты называли именно этого человека одним из организаторов «Нового величия» и сотрудником спецслужб. Прокуратура заявляла, что подстрекательства со стороны правоохранительных органов выявлено не было.