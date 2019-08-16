К организаторам акций в Москве поданы иски на сумму 13 миллионов рублей

С них хотят взыскать ущерб от проведения в столице митинга 27-го июля. Как пишут «Ведомости», истцами выступают «Мосгортранс» и «Автомобильные дороги», которые заявляют, что из-за протестов и перекрытий проезжей части были задержаны регулярные рейсы общественного транспорта, а малым архитектурным формам и элементам обустройства был причинен ущерб. Еще один истец — компания «Анкор», арендующая помещение для кафе на Тверской улице. Она была вынуждена приостановить работу на 10 часов из-за митинга.

Ранее сообщалось, что «Мосгортранс» и «Автомобильные дороги» оценили ущерб в 100 миллионов. Из-за акции 27-го июля Следственный комитет завел уголовное дело о массовых беспорядках и применении насилия в отношении полицейских.