Фамилии полицейских, которые дали объяснения о задержании избитой на акции Дарьи Сосновской, опубликовала Baza

Издание называет силовиков ключевыми свидетелями инцидента даже в том случае, если они не вели девушку в автозак.

Сотрудники второго оперполка полиции Москвы Глумнушин и Плетнёв упомянуты в документах о доставке Дарьи Сосновской в ОВД Таганского района. Первый отчитывается в том, что девушку задержали на улице Забелина около девяти вечера, где она в составе группы из примерно трёх сотен человек скандировала лозунги против президента и полиции. Протокол о доставке в ОВД подписан вторым полицейским Плетнёвым, пишет издание Baza, у которого есть копия документа. Двое силовиков могли не участвовать в задержании Сосновской, поскольку иногда на массовых протестных акции документы оформляют не полицейские, которые хватают людей, а сотрудники, дежурящие у автозаков, отмечает издание. Тем не менее, Глумнушин и Плетнёв ключевые свидетели, поскольку знают непосредственно того, кто ударил девушку. При задержании в районе Китай-города в прошлую субботу один из полицейских его лицо полностью скрывала маска, ударил Сосновскую кулаком в живот. Это вызвало бурю возмущения не только правозащитников и общественности, но и деятелей шоу-бизнеса, включая музыкантов Егора Крида и Сергея Лазарева.

У автозака девушку также ударили по голове. Кто это сделал неизвестно. Медики зафиксировали у Сосновской черепно-мозговую травму. Ранее Baza писала, что девушку, предположительно, ударил сотрудник второго оперполка Сергей Цыплаков. МВД это отрицало.