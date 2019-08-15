«Яндекс» рассматривает различные варианты работы сервиса «Яндекс.Новости» в случае изменения законодательства, в том числе его полное закрытие. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Обозреватель «Эха Москвы» Александр Плющев считает, что таким образом «Яндекс» пытается противостоять давлению на компанию.

«Яндекс» также считает действующее регулирование новостных агрегаторов достаточным