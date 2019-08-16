Глава крупнейшей авиакомпании Гонконга ушел в отставку на фоне беспорядков в специальном административном районе Китая

Этому шагу предшествовало давление на Cathay Pacific со стороны китайских регуляторов, которые требовали отстранить от полетов всех сотрудников, участвовавших в антиправительственных демонстрациях. Кроме того, акции перевозчика упали после того, как участники протестов заблокировали здание местного аэропорта.

Массовые волнения в Гонконге не прекратились даже после того, как спровоцировавший их законопроект об экстрадиции был отложен местными властями. На днях, по словам Дональда Трампа, Китай подтянул к региону войска.