Журналисты собирают деньги для выплаты штрафов за участие в акции в поддержку Ивана Голунова

На сайте проекта «Подельник», который запустили Елизавета Нестерова и Илья Азар, отмечается, что всего были задержаны более 500 человек, на оплату их штрафов необходимо собрать почти 2,5 миллиона рублей. Отмечается, что у кого-то из участников еще не было судов, а у кого-то дела вернули на доработку, поэтому сумма может возрасти.

Корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан в начале лета по обвинению в попытке сбыта наркотиков. Через 5 дней дело прекратили. Вскоре в Москве прошла массовая акция в его поддержку.