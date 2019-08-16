Дмитрий Гудков обжалует в Мосгорсуде отказ в его регистрации на выборы в столичный парламент

Иск подали представители оппозиционного кандидата, так как сам он находится под административным арестом за митинг 27-го июля. Ранее решение окружной комиссии, не зарегистрировавшей Гудкова, отказался обжаловать Центризбирком. Согласно заключению рабочей группы, ему не хватило почти 300 подписей.

Из всех оппозиционных кандидатов в итоге был зарегистрирован только представитель «Яблока» Сергей Митрохин. Это произошло после соответствующего решения Мосгорсуда.