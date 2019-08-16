Автомобиль, созданный для фильмов о Джеймсе Бонде, был продан на аукционе «Сотби» за 6,5 миллионов долларов. В машине Aston Martin DB5 установлены работающие устройства для прокалывания шин, создания дымовой завесы и мгновенной смены номера, — передает телеканал СNВС.

Проданный автомобиль не появлялся ни в одном из фильмов о британском шпионе, но использовался для продвижения снятой в 1965-м году картины «Шаровая молния», главную роль в которой исполнил Шон Коннери. На сегодняшний день осталось только три таких машины.