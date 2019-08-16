Владимир Путин пригласил на празднование юбилея Победы премьер-министра Великобритании и лидера КНДР. Ранее такие же приглашения были отправлены канцлеру ФРГ, председателю КНР и президентам США и Франции. Как рассказал помощник Путина Юрий Ушаков, Эммануэль Макрон уже подтвердил свое присутствие в Москве 9-го мая.

В этом году на парад в честь 74-й годовщины Дня Победы зарубежные лидеры приглашены не были.