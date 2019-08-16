Продюсера Рушана Насибулина отпустили из СИЗО под домашний арест

Он обвиняется в хищении по меньшей мере 20-ти миллионов рублей из бюджета, выделенных на исследования в сфере производства непромокаемых тканей. По версии следствия, фигуранты от имени компании «Инмед» заключили договор с Минпромторгом, однако стоимость контракта завысили, а остаток вывели с лицевого счета. Адвокаты Насибулина не стали пояснять его позицию по предъявленному обвинению.

Продюсер известен своей работой над фильмами «Трудно быть богом» и «Довлатов».