Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам пассажирского лайнера, севшего на кукурузном поле. Остальных членов экипажа наградили орденами Мужества. Как рассказал первый пилот Дамир Юсупов, экипаж действовал согласно инструкции.

Эрбас А-321 «Уральских авиалиний» был вынужден совершить жесткую посадку вскоре после взлета из-за возгорания двигателей. В них попали птицы. ЧП произошло неподалеку от аэропорта «Жуковский» в Подмосковье. Все 240 человек, находившиеся на борту, остались живы.