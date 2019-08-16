Путин присвоил звания Героев России пилотам пассажирского лайнера, севшего на кукурузном поле
Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам пассажирского лайнера, севшего на кукурузном поле. Остальных членов экипажа наградили орденами Мужества. Как рассказал первый пилот Дамир Юсупов, экипаж действовал согласно инструкции.
Эрбас А-321 «Уральских авиалиний» был вынужден совершить жесткую посадку вскоре после взлета из-за возгорания двигателей. В них попали птицы. ЧП произошло неподалеку от аэропорта «Жуковский» в Подмосковье. Все 240 человек, находившиеся на борту, остались живы.