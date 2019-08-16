Сервис Яндекс.Новости может быть закрыт из-за законопроекта об иностранном владении

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, компания рассматривает различные варианты его работы в случае изменения законодательства. Ранее депутаты решили поддержать инициативу об ограничении иностранного капитала в значимых интернет-компаниях. Она коснется, в том числе, и Яндекса, руководство которого находится в Нидерландах.

Законопроект появился после того, как опровергнутая Госдумой новость о запрете старых автомобилей продолжала отображаться в топе Яндекс.Новостей. В компании сообщения о вероятном закрытии агрегатора назвали слухами.