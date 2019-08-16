Глава МИД автономии в составе королевства Дания: Гренландия не может быть продана США

Об этом сказала глава Министерства иностранных дел автономии в составе королевства Дания. Так Ане Лоне Баггер прокомментировала новость о том, что Дональд Трамп неоднократно обсуждал со своими советниками возможность приобретения острова.

Намерение президента США приобрести Гренландию – не более чем предвыборный ход, уверен заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Лукин.

Датские политики расценили сообщение об интересе президента США Дональда Трампа к покупке Гренландии — автономии в составе королевства — как неправдоподобную шутку. Об этом сообщает ТАСС.