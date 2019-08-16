Сайт с критикой независимых кандидатов, по некоторым данным, вязан с подрядчиком столичной мэрии

Сетевое издание «Открытые медиа» утверждает, что сайт «Недопускай.Москва» зарегистрировал Александр Хмара. Его полный тезка работает в компании «ИМА-консалтинг», занимающейся пиаром городских проектов Москвы.

Организация за последние восемь лет получила госзаказы на сумму свыше миллиарда рублей. Как ранее писала «Медуза», владелец «ИМА-консалтинг» близкий знакомый главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.