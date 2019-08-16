Виталий Калоев, убивший швейцарского авиадиспетчера, пошел на выборы от «Единой России». Как рассказали РИА «Новости» в пресс-службе североосетинского отделения партии, он стал кандидатом в депутаты городского собрания Владикавказа. По итогам предварительного голосования Калоев занял одно из лидирующих мест.

В 2005-м году он получил 8 лет тюрьмы за убийство швейцарского диспетчера, по вине которого над Боденским озером столкнулись российский авиалайнер и грузовой самолет DHL. В этой катастрофе у Калоева погибли жена и двое детей. Однако уже спустя 2 года он был освобожден и вернулся в Россию.