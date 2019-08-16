В столичной мэрии назвали отказ организаторов проводить акцию 25-го августа на предложенной площадке «мелким шантажом»

Как рассказали ТАСС в пресс-службе департамента региональной безопасности, городские власти предлагали провести акцию без шествия на проспекте Сахарова, однако заявители отказались. Уведомление подавала Либертарианская партия. Она предлагала пройти от Пушкинской площади по бульварам и закончить митингом на Сахарова.

Акция 17-го августа также не была согласована с московской мэрией.