Рост радиационного фона после ЧП под Северодвинском мог быть вызван облаком радиоактивных газов

Об этом говорится на сайте Росгидромета. Как утверждают в ведомстве, метеорологическая обстановка в Архангельской области тогда способствовала его быстрому рассеиванию. Ранее сообщалось, что уровень радиации в районе проведения испытаний кратковременно был повышен в 16 раз.

ЧП произошло на прошлой неделе. Жертвами взрыва на полигоне стали 7 человек. Минобороны сообщало об инциденте с жидкостной двигательной установкой, не уточняя, о какой разработке идет речь. Источники Reuters в американской разведке утверждали, что взорвалась гиперзвуковая ракета «Буревестник», предположительно оснащенная ядерной установкой.