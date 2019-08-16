Сайт «База» назвал фамилии полицейских, которые могут быть связаны с задержанием Дарьи Сосновской

Девушку избили на акции протеста в Москве 10-го августа. По информации интернет-издания, сотрудники 2-го оперативного полка Глумнушин и Плетнев давали объяснения о ее доставлении в ОВД. «База» подчеркивает, что полицейские могли не участвовать в непосредственном задержании, так как иногда оформлением документов занимаются другие люди. Однако они наверняка знают имена тех, кто привел Сосновскую к автозаку.

Видео жесткого задержания девушки вызвало широкий общественный резонанс. На кадрах видно, как полицейский, скрывавший свое лицо за маской, ударил ее в живот. Правозащитники и многие российские знаменитости потребовали привлечь его к ответственности.