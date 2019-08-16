Компания Яндекс купила эксклюзивные права на показ матчей американской НХЛ в России. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, пользователи смогут бесплатно смотреть трансляции, которые, однако, будут сопровождаться рекламой. Планируется ли создать платную подписку, пока неизвестно. Компания приобрела права на показ сразу трех сезонов, при этом предложив Национальной хоккейной лиге около 2-х миллионов долларов за каждый.

Ранее матчи НХЛ показывали платные каналы Евроспорт. Новый сезон стартует 2-го октября.