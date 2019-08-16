Z Архив новостей новости
5 17 6 653
19:02, 16 августа 2019

Путин присвоил звания Героев России пилотам пассажирского лайнера, севшего на кукурузном поле

Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам пассажирского лайнера, севшего на кукурузном поле. Остальных членов экипажа наградили орденами Мужества. Как рассказал первый пилот Дамир Юсупов, экипаж действовал согласно инструкции.

Эрбас А-321 «Уральских авиалиний» был вынужден совершить жесткую посадку вскоре после взлета из-за возгорания двигателей. В них попали птицы. ЧП произошло неподалеку от аэропорта «Жуковский» в Подмосковье. Все 240 человек, находившиеся на борту, остались живы.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Алексей Навальный политик

Голодовка Соболь Должен сказать, что ее 32-дневная голодовка произвела на меня впечатление. Я вообще с большой серьезностью отношусь к таким вещам. А всех, кто над объявленными голодовками зубоскалит и шутит, сразу заношу в список «туповатые люди»...

5 110 6 11083 14:42
Kоппозиция, протесты, мнения
Новости

В Москве задержали мать ребёнка-инвалида, заказавшую для сына через интернет лекарство от эпилепсии Об этом рассказала директор детского хосписа «Дом с маяком» Лида Мониава…

5 47 6 5840
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Браво! Мы часто слышим, что подавляющее большинство инцидентов с самолетами — это человеческий фактор. Теперь мы получили еще одно яркое подтверждение того, что этот же человеческий фактор спасает нам жизни…

5 44 6 6086 15.08
Kавиация, самолеты, происшествия, мнения
Блоги

Елена Серветтаз журналист, Париж, Франция

+ Как полиция разгоняет митинги в разных странах мира Как полиция разгоняет митинги в разных странах мира После жесткого разгона протестов в Москве государственные СМИ обсуждают, насколько правомерны методы полицейских на митингах в России, ссылаясь на зарубежный опыт…

5 123 6 18402 11.08
8читать ;смотреть
Kполитика, видео, общество, мнения
Блоги

+ Владимир Путин в Крыму встал на колено перед девочкой-балериной и поцеловал ей руку Владимир Путин в Крыму встал на колено перед девочкой-балериной и поцеловал ей руку Президент встречался с детьми, прошедшими отбор в Академию хореографии в Севастополе и ее ректором…

5 126 6 21762 14.08
8читать ;смотреть
Kпутин, видео, события
Блоги

Элла Памфилова: Перенести выборы просто так невозможно, для этого должны быть серьезные основания «Пока только разговоры о том, что вы просто так зарегистрировали тех, кто не собирал подписи, а тех, кто собирал, не зарегистрировали. Но, вы понимаете, это несерьезно»...

5 126 6 22587 12.08
Kполитика, выборы, москва, протесты, события
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Приходите 10 августа в 14:00 на митинг на проспекте Сахарова! Самая важная задача этого митинга заключается в том, чтобы показать, что мы есть – свободные граждане России, что мы не хотим жить в «стране рабов, стране господ»...

5 28 6 7091 09.08
Kполитика, власть, протесты, москва, мнения
Интервью Брифинг с Дмитрием Песковым

Дмитрий Песков гость: Дмитрий Песков пресс-секретарь Президента РФ

Мы считаем абсолютно оправданным жесткие действия правоохранителей для пресечения общественных беспорядков…

5 143 6 26432 13.08
#слушать 36:45 8читать $скачать 8.4 МБ
Блоги

+ Истребитель НАТО F-18 приблизился к самолету главы российского Минобороны Истребитель НАТО F-18 приблизился к самолету главы российского Минобороны Инцидент произошел в небе над Балтийским морем, когда Сергей Шойгу летел из Калининграда в Москву…

5 30 6 5917 14.08
8читать ;смотреть
Kшойгу, нато, авиа, происшествия, видео, события
Блоги

Егор Жуков: Не знаю, стану ли свободным я, но Россия точно станет Мосгорсуд оставил под арестом студента Высшей школы экономики. Ранее его поместили под стражу по делу, которое следствие связывает с уличными акциями 27 июля и называет «массовыми беспорядками»...

5 267 6 53132 15.08
Kсуды, протесты, политика, выборы, власть, рф, события
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Революция продолжается, первые уроки Нам очередной раз продемонстрировали — среди главных проблем этого квазигосударства — полное отсутствие диалога между властью и обществом…

5 44 6 8775 13.08
Kпротесты, власть, общество, оппозиция, мнения
Блоги

Лев Симкин профессор, доктор юридических наук

Обыкновенная история Читаю о следователе, лишившем инсулина подозреваемого по делу о массовых беспорядках в Москве, и думаю об общем ожесточении нравов в среде правоприменителей…

5 65 6 13175 11.08
Kсиловики, насилие, общество, мнения
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Дольше Брежнева, но меньше Сталина: Шахназаров по-прежнему не видит альтернативы Путину «Нет, пока я действительно не вижу альтернативы (президенту России Владимиру Путину). Может вы видите? Скажите. Пусть кто-нибудь скажет мне. Я такой альтернативы не вижу. Насколько я понимаю, народ тоже не видит, раз избирает его. За 20 лет он сыграл выдающеюся роль в судьбе России и в судьбе мира. То, что он выдающийся лидер даже нет никаких сомнений. Я думаю, что это должны признать даже оппоненты», – подчеркнул Шахназаров в интервью радио Baltkom.

5 34 6 6997 11.08
Kкультура, творчество, политика, президент, события
Блоги

Oxxxymiron: Я не вижу иного пути Когда меня спрашивают… мол, «неужели я хочу массовых беспорядков в России?», я отвечаю: я поддерживаю подсудимых именно потому, что НЕ хочу массовых беспорядков…

5 129 6 26592 15:18
Блоги

Андрей Бабушкин Правозащитник, писатель

Следствие ведут правонарушители Адвокат, прибыв на место задержания, предупредила сотрудников полиции о том, что у Васильева уровень сахара составляет 15 единиц, и в таком состоянии принимать участие в следственных действиях он не сможет, однако…

5 60 6 13003 12.08
Kполитика, полиция, протесты, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Законопроект об отмене «анонимности» силовиков готов. Дело за внесением! Но этот закон нужен и для самих полицейских и росгвардейцев — для того, чтобы речь шла только о тех, кто действительно нарушил закон…

5 23 6 5098 15.08
Kзаконы, омон, росгвардия, задержания, насилие, общество, власть, мнения

Популярное за неделю

Новости

Россия готова отдать Японии два южнокурильских острова – Хабомаи и Шикотан на определенных условиях сказал сегодня министр иностранных дел Сергей Лавров

5 68 6 116607
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Дикое винтилово. Единственный вариант ответа власти — насилие. И, конечно, мы видим очень интересную особенность этого насилия. Это произвол…

5 69 6 124118 10.08
#слушать 49:24 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kполитика, общество, передачи
Голосование

3140539
«Процессы, занявшие вторые места в голосованиях».
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 6 6 4005 11.08
Блоги

Митинг за честные выборы и против политических репрессий. Хроника По данным «Белого счетчика» на Сахарова пришли более 50 тысяч человек. Митинг стал самым массовым с 2011 года…

5 254 6 222286 10.08
Kмосква, выборы, акции, фото, видео, события
Блоги

Максим Шевченко журналист

+ Я допустил резкость, сказав, что Рамзан Кадыров «дал заднего» Я допустил резкость, сказав, что Рамзан Кадыров «дал заднего» Это, конечно же, неправильные в цивилизованном споре слова, обидные для мужчины и кавказца…

5 197 6 136918 12.08
8читать ;смотреть
Kобщество, кадыров, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8012266
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4160886

Сегодня в эфире