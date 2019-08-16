К организаторам протестных акций за честные выборы подали иски о возмещении ущерба на 13 миллионов рублей

Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Иски подали компании Мосгортранс и Автомобильные дороги. Последняя требует почти 11,5 миллионов рублей. По причине «повреждения элементов обустройства объектов дорожного хозяйства и выделения грузового автотранспорта в целях организации безопасности дорожного движения во время несогласованной акции. Среди ответчиков — Илья Яшин, Любовь Соболь, Иван Жданов, ряд других незарегистрированных кандидатов, а также Алексей Навальный. Иски касаются акции за честные выборы 27 июля, которую власти отказались согласовать.

После тех событий появилось так называемое «московское дело». В иске Мосгортранса сказано, что акция привела к задержке движения наземного транспорта, это нанесло госпредприятию ущерб. Иск к незарегистрированным кандидатам и другим оппозиционным политикам также подала компания «Анкор», которая арендует помещение под кафе в центре Москвы. В день митинга у мэрии у шествия заведение было закрыто, ущерб в компании оценили в полмиллиона рублей, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда «Интерфаксу». Ранее Мосготранс и Автомобильные дороги потребовали с фигурантов уголовного дела о якобы «массовых беспорядках» 100 миллионов рублей.

Тем временем столичная мэрия подтвердила, что организаторы акции 25 августа отказались её проводить на проспекте Сахарова с внешней стороны Садового кольца. До этого городские власти не согласовали две акции протеста, которые оппозиция хотела провести в субботу 24-го числа.