Причиной сбоя в работе Ростелекома стало повреждение линии сети. Это произошло из-за несогласованных строительно-монтажных работ, — рассказали РИА «Новости» в пресс-службе провайдера. Сейчас сеть восстановлена.

Ранее абоненты в разных регионах страны жаловались на проблемы с доступом в интернет. сбой возник около 11-ти утра у пользователей в Москве, Петербурге, Иркутске, Чите, Краснодаре и Екатеринбурге. В Ростелекоме говорили, что это связано с некой «массовой аварией».