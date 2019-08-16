В столице Зимбабве начались столкновения протестующих с полицией

Силовики несколько раз в течение дня разгоняли в Хараре группы активистов, которые пытаются, несмотря на запрет властей, провести антиправительственную демонстрацию. По данным Reuters, стражи порядка применяли слезоточивый газ.

Страна не может выйти из тяжелого финансового и экономического кризиса. Последние недели резко ухудшилась ситуация с продовольствием и энергообеспечением. Правительство Зимбабве пытается стабилизировать ситуацию.