Координатора московского штаба Навального оштрафовали на 300 тысяч рублей за акции на Трубной площади

Как говорится в Твиттере штаба, Олега Степанова признали виновным в повторном нарушении порядка проведения митинга. На активиста составили протокол в середине августа, когда он находился в спецприемнике, где отбывал второй административный арест. Суд счел, что Степанов призывал к акциям, которые проходили в июле.

Как подсчитал телеканал «Дождь», за последние годы размер штрафов для протестующих в Москве увеличился втрое. Юристы связывают это с тем, что маленькими суммами судьям не удавалось остановить граждан от выходов на митинги.