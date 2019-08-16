Экспертиза по делу «Седьмой студии» выявила, что реализация «Платформы» стоит больше, чем выделило государство

Повторная экспертиза по делу «Седьмой студии» пришла к выводу, что реализация проекта «Платформа» стоит больше средств, чем было выделено государством. Об этом было заявлено в Мещанском суде Москвы. Судья Ирина Аккуратова отметила, что осуществление проекта было значительным культурным явлением. В то же время, по ее словам, установить порядок расходования средств эксперты не смогли из-за отсутствия в деле бухгалтерских документов. Другие подробности она не привела.

Повторная экспертиза показала, что сотрудники «Седьмой студии» сэкономили деньги, — заявила адвокат Ирина Поверинова.

Я рассмотрение по существу дела «Седьмой студии» началось в октябре 2017-го года. Основным его фигурантом является режиссер Кирилл Серебренников. Он, как и другие фигуранты дела, находятся под подпиской о невыезде.