Дональд Трамп обсуждал с советниками возможность купить у Дании Гренландию

Об этом сообщило издание Wall Street Journal. Официальный Копенгаген посчитал это шуткой и дал понять президенту США, что остров не продаётся.

Политические амбиции Дональда Трампа, похоже, распространились на Гренландию. Он обсуждал в Белом доме вопрос покупки крупнейшего в мире острова с подчинёнными. Трамп с интересом слушал, когда его советники обсуждали богатые ресурсы Гренландии и их важность с точки зрения геополитики, пишет Wall Street Journal. Неясно насколько серьёзно к этому вопросу относится хозяин Белого дома, сообщили изданию собеседники. Один из них не исключил: это была просто шутка. Некоторые советники Трампа поддержали идею покупки автономной территории в составе Дании, поскольку это экономически целесообразно, другие были против. Затея никогда не увенчается успехом, пытались охладить пыл Трампа противники его предложения. Говорили и о возможном расширении США военного присутствия в Арктике за счёт покупки Гренландии. Возможное приобретение острова Трамп обсуждает с советниками не в первый раз, отмечает Wall Street Journal. О том же речь заходила ещё больше года назад. Трамп рассказывал подчинённым о якобы финансовых трудностях, которые Дания испытывает из-за Гренландии. Примечательно, что вопрос опять на повестке дня в преддверие визита Трампа в Данию, президент США туда приедет в начале сентября. Датские политики резко критикуют идею американского руководителя. В национал-консервативной Народной партии — третьей по величине политической силе страны назвали абсолютно безумной мысль о том, что Дания может продать 50 тысяч своих граждан США. Многие датские политики считают шуткой, которая была бы более уместна первого апреля. Но если президент США серьёзно это говорит, это окончательное доказательство того что он сошёл с ума, объявил представитель Народной партии Серен Есперсен. Гренландия не товар, заявила одна из двух депутатов от острова в датском парламенте. Нам нужно укреплять отношения с Копенгагеном, с ним у нас больше общих ценностей, отметила Айя Ларсен.

Гренландия открыта для бизнеса, но не для продажи, заявили в МИДе автономии.

Не поверил публикации в американской прессе президент ассоциации полярников Артур Чилингаров.

Намерение президента США приобрести Гренландию не более чем предвыборный ход, — уверен зампред комитета федерации по международным делам Владимир Лукин.