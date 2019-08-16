В Камеруне пираты захватили экипаж грузового судна, в том числе трех российских моряков

Злоумышленники пока не выдвигают никаких требований.

Восемь членов экипажа судна «Мармалайта» были захвачены накануне поздно вечером по местному времени, когда оно стояло на рейде в порту Дуала. Группа пиратов проникла на борт и похитила большую часть команды: избежать этой судьбы удалось лишь четырем морякам. Из восьми похищенных трое – россияне, уроженцы Владивостока, Мурманска и Санкт-Петербурга. Они занимали офицерские должности капитана, старшего помощника и старшего механика, рассказал РИА «Новости» источник в компании-работодателе. Судно следовало под флагом Антигуа и Барбуды. Сообщалось, что оно принадлежит датской компании «Ультарабалк», но глава концерна Ханс-Кристиан Улльсон в беседе с ТАСС опроверг эту информацию. По его словам, последний раз они фрахтовали «Мармалайта» несколько месяцев назад у нигерийской компании. Сами пираты, вероятно, тоже были нигерийцами, предположил представитель военно-морских сил Камеруна в беседе с агентством Франс-Пресс. На связь они пока не выходили и выкупа за заложников не просили. В российском МИДе заверили, что сотрудничают с местными правоохранительными органами для скорейшего спасения моряков.

Город Дуала, у берегов которого произошло нападение, расположен на побережье Гвинейского залива. Этот регион считается одним из самых опасных: большая часть похищений и захватов заложников на воде происходит именно там.