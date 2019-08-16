Настоятель Николо-Богоявленского собора не заплатил за уборку в храме

Рабочие, отмывавшие здание после реставрации, остались без денег.

Работники не заключили трудовой договор и не получили благословение настоятеля, поэтому платить им не за что. Такое объяснение дали в храме изданию «Деловой Петербург». Договор есть с другим подрядчиком — компанией, которая проводила реставрацию. По этим обязательствам собор рассчитался. Впрочем, чистка здания после окончания работ в них не входила, поэтому отмывать храм реставраторы не стали. Это пришлось делать бригаде Артёма Харовского, который рассказал ЭХУ о своём видении ситуации.

В Никольском соборе петербургскому «Эху» пояснили, что всё уже улажено, и от дальнейших комментариев отказались. По сведениям представителя петербургской Епархии Натальи Родомановой, бригада, отмывавшая храм, должна решать вопрос об оплате с реставраторами, поскольку собор заключил договор только с ними.

Николо-Богоявленский собор — один из самых посещаемых в Петербурге. Традиционно он считается местом поминовения моряков. В этом храме проходила поминальная служба по погибшему экипажу атомной подводной лодки «Курск».