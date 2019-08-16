Проверка Федеральной службы исполнения наказаний подтвердила многочисленные нарушения в СИЗО «Кресты-2»

В частности, речь идет об избиениях заключенных и вымогательстве, — сообщил РИА «Новости» замдиректора ФСИН Валерий Бояринев. Он пообещал представить результаты проверки на следующей неделе.

Правозащитники утверждали, что в «Крестах» существуют специальные камеры, где пытают заключенных. В СИЗО действительно для их появления есть все условия, — говорила ранее член ОНК Санкт-Петербурга Яна Теплицкая. По словам Теплицкой, в новых «Крестах» есть проблемы с получением видеозаписи с камер, а в помещении спецблока запись вообще не ведется.