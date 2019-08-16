Федеральная таможенная служба возбудила уголовное дело по факту незаконного ввоза в Россию фризиума

Федеральная таможенная служба возбудила уголовное дело по факту незаконного ввоза в Россию противосудорожного препарата фризиума. Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, задержанная при попытке получить препарат женщина проходит как свидетель. Она объяснила, что заказала лекарство без рецепта для своего 25-летнего сына, который страдает от эпилепсии. Это уже второй подобный случай за последнее время. Ранее сообщалось, что к женщине на почте подошли двое сотрудников отдела по борьбе с контрабандой наркотиков таможенной службы. Лекарство конфисковали. В течение пяти часов женщину допрашивали, а затем приехали к ней домой с обыском.

Покупка лекарств для смертельно больных детей не должна оборачиваться уголовным преследованием родителей, — сказал «Эху» уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.

Минздрав пока не предпринимает активных шагов по лечению тяжело больных детей, — считает директор фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава.

Все проблемы с обеспечением больных детей должны быть устранены, — сказал «Эху» главный врач Первой градской больницы Алексей Свет.

В незарегистрированных лекарствах нуждаются не менее 2 тысяч российских детей.