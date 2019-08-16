Двум летчикам, посадившим самолет в Подмосковье, присвоено звание героев России. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Все остальные члены экипажа получат ордена Мужества.

224 спасенные жизни уже окрестили Чудом на Кукурузоне. Командир судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин посадили самолет без шассИ прямо в поле кукурузы. До окончания проверки причин ЧП от полетов экипаж отстранён. Хотя их действия вызывают самые высокие оценки как экспертов, так и пассажиров. Эвакуация с судна накануне была произведена в рекордно короткие сроки по всем правилам. Второй пилот самолета Георгий Мурзин после аварийной посадки попал в больницу с ушибами грудной клетки, но его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщил коммерческий директор авиакомпании Кирилл Скуратов. Георгию 23 года. в 2017 году он окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. К моменту экстренной посадки общий налет Георгия составлял 600 часов.

А командир экипажа Дамир Юсупов проходил тренировки и был подготовлен к управлению в ручном режиме. Посадка самолета с отказавшими двигателями без шасси войдет в программу тренировок для пилотов. Сам Юсупов принес извинения пассажирам рейса за то, что не доставил их в Симферополь,пожелал выздоровления всем пострадавшим и посоветовал не бояться летать. Добавлю, что Airbus компании «Уральские авиалинии больше летать не будет. когда СК поставит точку в расследовании. Самолет с кукурузного поля вывезут, судно застраховано. окончательное решение о судьбе борта примет спецкомиссия, в состав которой входят в том числе и представители концерна Airbus.

Процедуру проверки проводит Межгосударственный авиационный комитет. На данный момент официальная причина произошедшего – стая птиц, попавшая в оба двигателя самолета.

Решение о дальнейшей судьбе самолета «Уральских авиалиний» пока не принято. Об этом рассказал представитель управляющей компании аэропорта Жуковский Евгений Солодилин. Багаж и ручную кладь уже отдали пассажирам. Напомним, что пассажиры аэробуса, совершившего накануне аварийную посадку в Подмосковье, получат денежную компенсацию. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.