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Эксклюзив Эха 18:00, 16 августа 2019

Мосгорсуд признал законным отказ в регистрации Ильи Яшина на выборы в Мосгордуму

Глава Красносельского муниципального округа участвовал в заседании лично. Его доставили из спецприемника, где он отбывает административный арест. Суд не нашел нарушений в решении избирательных комиссий. Адвокат Вадим Прохоров утверждает, что иск его подзащитного по существу так и не был рассмотрен. Защита обжалует отказ в Верховном суде, хотя и не возлагает больших надежд на эту инстанцию.

Число отказов в регистрации кандидатам в Мосгордуму снизилось почти в два раза по сравнению с выборами в 2014-ом году. Об этом заявил зампред ЦИКа Николай Булаев. По его словам, кандидаты стали лучше готовить документы, а избирательные комиссии проявили к ним большую лояльность. Процедура в регистрации в Мосгордуму в этом году прошла значительно лучше, — заключил Булаев. Напомним, в этом году было отказано в регистрации 57 кандидатам, в том числе известным оппозиционным политикам.

Вопрос об отставке главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова может быть поднят по окончании нынешней избирательной кампании. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на свои информированные источники. Срок полномочия нынешнего состава Мосгоризбиркома истекает в 2021-ом году.

Между тем столичные власти отказали в согласовании субботних шествия и пикетов в поддержку незарегистрированных кандидатов. Тем не менее, заявители протестных акций намерены завтра выйти на столичные улицы для одиночного пикетирования. Согласование получила лишь заявка КПРФ на проведение митинга на проспекте Сахарова.

В московском департаменте региональной безопасности согласовали лишь одну из трех заявок – митинг на проспекте Сахарова проведут представители КПРФ. В самой парламентской партии уже прозвучали слова солидарности с требованиями недавних акций за допуск независимых кандидатов к участию в предстоящих выборах и было заявлено о готовности к широкому объединению оппозиционного фланга. На время проведения акции коммунистов и присоединившихся – сбор начнется в 11 часов, на внешней стороне проспекта Академика Сахарова ограничат движение, а до 18:00 полностью перекроют проезд по улице Маши Порываевой от Каланчевской до Докучаева переулка. Митинг пройдет под лозунгами «Дай толчок колесу перемен», «Самим вершить свою судьбу». А вот заявителям массового пикета против нерегистрации оппозиционных кандидатов на Сретенском бульваре и шествия в столичном центре в мэрии отказали, объяснив это тем, что пикет «создаст помехи движению пешеходов» и «нарушит права и интересы граждан, не принимающих в нем участие». Заявку на мероприятие подавал муниципальный депутат Андрей Морев. Организаторы планировавшегося и несогласованного теперь шествия, решили провести одиночные пикетирования. Впрочем, от призывов присоединиться к ним они воздерживаются. Ранее мэрия также отказала муниципальным депутатам Илье Азару и Елене Филиной в проведении еще одной акции в поддержку кандидатов в Мосгордуму — в формате шествия по бульварам. Активисты движения «Бессрочка» тоже готовятся пройтись маршем по Арбату, впрочем у себя в соцсетях они отмечают, что шествие может возникнуть где угодно в пределах столичного центра, поскольку право на свободу собрания гарантировано Конституцией. Протестные акции с требованием проведения прозрачных выборов с представительством всех демократических сил проходят в Москве с середины лета. Последние два митинга властями согласованы не были и завершились массовыми задержаниями с применением силы.

Ранее московские власти одобрили заявку на проведение митинга 25 августа, которую подавала Либертарианская партия. Заявленное количество ее участников — 100 тысяч человек. Молодежный протест – необходимая часть движения общества вперед, сказал в  эфире «Эха» президент фонда «Индем» Георгий Сатаров. Власти реагируют на мирный протест неадекватно, принципиально не понимая, что происходит, добавил Сатаров. Массовость последней акции оппозиции в Москве на проспекте Сахарова очевидно показывает недовольство общества властью, об этом говорил в эфире «Эха Москвы» Максимом Курниковым писатель и историк Николай Сванидзе. Заявители протестных акций намерены сегодня выйти на столичные улицы для одиночного пикетирования из-за отказа мэрии согласовать шествия и массовые пикеты. Согласование столичных властей получила лишь заявка КПРФ на проведение митинга на проспекте Сахарова.



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